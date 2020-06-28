 

Крым отказался просить Зеленского о возобновлении подачи воды

28.06.2020, 12:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВласти Крыма не будут обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды по Северо-Крымскому каналу, сказал глава полуострова Сергей Аксенов.

«Кроме Зеленского никто на Украине такого решения принять не может, все остальное – это разговоры ни о чем… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них», – передает слова Аксенова РИА «Новости».

По его словам, для обеспечения водой Симферополя построены две нитки водоводов, начата подача из артезианских скважин в Бахчисарайском районе Крыма. В сутки будут перебрасывать 55-57 тыс. кубометров воды при потреблении порядка 160 тыс. в сутки. Таким образом, нагрузка на обмелевшие водохранилища снизится.

На прошлой неделе Аксенов уже говорил, что Крым способен справиться с недостатком водоснабжения без поставок днепропетровской воды с Украины. По его словам, в Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова, кроме того, специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах.



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