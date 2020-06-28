 

Рима Пенджиева из «Дома-2» продемонстрировала пикантный снимок в нижнем белье

28.06.2020, 12:30, Разное

Рима Пенджиева написала о своем опыте лазерной эпиляции. Модель показала пикантный снимок из медицинского центра в одном нижнем белье.
На странице в Instagram Рима Пенджиева показала фотографию, где она находится спиной к объективу, одета в белоснежное белье. Она показала свои формы, на что получила комплименты от подписчиков. Также описала собственный опыт лазерной эпиляции в зоне бикини. Как выяснилось, она была на приеме у подруги и стеснялась, но звезду «Дома-2» привлекало то, что она теперь не возьмет в руки бритву.

Также Рима Пенджиева сообщила, что не чувствовала таких болезненных ощущений, о которых рассказывали другие. Во время первой процедуры боль была, но терпимая, а во второй раз все прошло легко. Чтобы минимизировать неприятные ощущения, модель рекомендует подобрать хорошего мастера с качественным оборудованием.



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