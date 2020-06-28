 

Рима Пенджиева из «Дома-2» продемонстрировала пикантный снимок в нижнем белье

28.06.2020, 12:30, Разное

Рима Пенджиева написала о своем опыте лазерной эпиляции. Модель показала пикантный снимок из медицинского центра в одном нижнем белье.
На странице в Instagram Рима Пенджиева показала фотографию, где она находится спиной к объективу, одета в белоснежное белье. Она показала свои формы, на что получила комплименты от подписчиков. Также описала собственный опыт лазерной эпиляции в зоне бикини. Как выяснилось, она была на приеме у подруги и стеснялась, но звезду «Дома-2» привлекало то, что она теперь не возьмет в руки бритву.

Также Рима Пенджиева сообщила, что не чувствовала таких болезненных ощущений, о которых рассказывали другие. Во время первой процедуры боль была, но терпимая, а во второй раз все прошло легко. Чтобы минимизировать неприятные ощущения, модель рекомендует подобрать хорошего мастера с качественным оборудованием.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Россиянам предложили урезать пенсию

27.06 / Мнение: Багдадские аресты

06.05 / Дану Борисову попросили уйти из студии телеканала из-за сильного приступа кашля

24.04 / Совет гастроэнтеролога: как укреплять слизистую ЖКТ, чтобы не подхватить COVID-19

16.04 / Лера Кудрявцева рассказала, как готовилась к полету в космос

13.05 / Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М»

06.05 / Ученые рассказали, чем полезна физическая активность на ранних сроках беременности

26.04 / Инсайдер опубликовал первые детали об HTC Desire 20 Pro

22.05 / Скандалы: Не Петров день

29.05 / Мнение: О заразе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска