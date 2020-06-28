 

Актриса Мария Иващенко из сериала “Молодежка” вышла замуж

28.06.2020, 12:23, Разное

Торжественное мероприятие состоялось 26 июня. Знаменитость и
ее возлюбленный, Станислав Раскачаев, расписались в Хамовническом ЗАГСе Москвы.

Мария Иващенко из сериала “Молодежка” призналась, что
карантин стал отличной проверкой чувств. “Теперь мы – семья!” – заявила актриса
в соцсетях. Также звезда теленовеллы опубликовала фото, на котором она и ее
избранник демонстрируют обручальные кольца на безымянных пальцах.

После этого в аккаунте Иващенко появился еще один свадебный кадр.
По словам знаменитости, он сделан профессиональным фотографом. На фото Мария
прячется за спиной у новоиспеченного супруга. Актриса нежно обнимает избранника
за плечи.

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Публикация от МАРИЯ ИВАЩЕНКО (@mariashivash) 27 Июн 2020 в 6:19 PDT

Подписчики искренне порадовались за влюбленных. Мария
Иващенко получила много теплых поздравлений.

“Пусть брак будет для вас свещенным! (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Афигеть Робятки!!!!
Вот это новости! Я вас поздравляю от всей души! Держитесь крепче, неситесь
шибче, верьте бескрайне, дерзайте вместе)) жаркие объятия!❤️”, “Поздравляю вас, вы не только замечательная пара, а теперь уже и
счастливая семья. От души желаю неугасаемых и нежных чувств, постоянного блага
и радости в вашем доме, взаимной поддержки и понимания во всем! Совет да
любовь.💕”, – писали поклонники
звезды.

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Публикация от МАРИЯ ИВАЩЕНКО (@mariashivash) 26 Июн 2020 в 1:28 PDT

Напомним,
Мария Иващенко известна не только ролью Алины Морозовой в сериале
“Молодежка”. Актриса принимала участие в озвучивании фильмов о Гарри Поттере. Голосом
девушки говорит героиня Полумну Лавгуд. Кроме того, Мария играла в мюзиклах: “Mamma
Mia!”, “Обыкновенное чудо”, “Алые паруса”.



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