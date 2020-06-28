Раскрыт способ сэкономить на услугах ЖКХ

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28.06.2020, 12:23, Разное

С 1 июля запланировано очередное повышение тарифов ЖКХ в России. Выплаты будут повышены, в частности, за электроэнергию и газ. Однако существует несколько работающих рецептов по снижению расходования ресурсов. Это, в свою очередь, приведет к экономии на услугах ЖКХ.

Самый легкий способ заключается в своевременной оплате счетов. Таким образом человек избежит начисления пеней и штрафов. Второй сценарий предполагает переход от оплаты по установленным тарифам и нормативам к оплате за фактический расход.

“Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза”, – подчеркнул Сергей Минко. По его словам, даже летом, когда расход воды повышается, разница между фактическим расходованием воды и тем, что показывает расчет по коэффициентам, существенна.

Третий способ – установка энергосберегающих электроприборов и пластиковых окон. Первое уже в своем названии содержит указание на экономию. Второе необходимо для того, чтобы в зимний период не допускать неконтролируемого расхода тепла.

“Не стоит пытаться незаконно подключаться к различным сетям”, – предупреждает Сергей Минко.

Попытка обеспечить себе экономию таким способом чревата не только аварией на линии или в самом помещении, но и солидным штрафом. Как итог – человек останется еще должен государству и может лишиться жилья в результате несчастного случая.

Четвертый, заключительный, способ касается активного участия человека в работе домоуправляющей компании. Таким образом можно заставить ее действовать в интересах жильцов, в том числе – помочь экономить им на услугах ЖКХ.



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