Катастрофическое вымирание помогло ученым в борьбе с глобальным потеплением

28.06.2020, 12:17, Разное

Катастрофа, в результате которой произошло массовое вымирание 466 млн лет назад, помогло ученым разработать уникальный вариант борьбы с глобальным потеплением. Специалисты предлагают разместить на орбите Земли объекты, напоминающие астероиды, чтобы те высвобождали мелкую пыль.

Ученые считают, что во время Ордовикского вымирания, произошедшего 466 млн лет назад, исчезло до 85% всех видов и 60% морских беспозвоночных организмов. Однако те существа, которым удалось выжить, успели приспособиться к изменению температуры, вызванному столкновением астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Данный инцидент привел к выбросу значительного количества пыли. Когда она достигла земной атмосферы и загрязнила ее, температура в течение 2 млн лет понизилась на 10 °C, но за это время некоторые организмы успели приспособиться к изменению климата. Теперь исследователи считают, что если аналогичным образом над Землей высвобождать мелкую пыль, для этого предлагают разместить на орбите аналоги астероидов, то удастся частично заблокировать солнечный свет и не допустить катастрофического роста температуры.