Чип MediaTek MT6853 даст возможность создавать 100-долларовые 5G-смартфоны

28.06.2020, 12:09, Разное

MediaTek готова совершить настоящий переворот в индустрии мобильной техники. Новый чип MT6853, созданный инженерами компании, позволит выпускать 5g-смартфоны стоимостью всего в 100 долларов.

Уже сейчас производитель процессоров тестирует инновационные разработки. Все характеристики созданного модуля пока держаться в секрете, однако известно, что в целом телефоны на его базе не будут обладать сверхвысокими данными. Главным преимуществом таких гаджетов будет возможность работать с сетями пятого поколения.

Интегрированный модем в плате MT6853 откроет новые возможности для производителей “умных телефонов по всему миру. Как ожидается, ценник на первые устройства с указанным чипом будет равен примерно 140 долларам США. Дальнейшие же работы в данной сфере и вовсе снизят стоимость устройств с 5g до 120 и даже до сотни долларов.

Подобные технологии дадут возможность производить действительно бюджетные аппараты с новейшим оснащением. Сроки официальной презентации новинки пока не известны, однако это мероприятие можно ожидать, уверены техноблогеры, в ближайшее время. Наиболее вероятно, это будет уже июль-сентябрь текущего года.

Следует отметить, в MediaTek очень плотно работают над внедрением чипов для 5G-стандарта. Так, до конца года корпорация намерена продать порядка 80 миллионов подобных комплектующих. В случае успешной реализации бизнес-плана, компания сможет занять не менее 40% рынка чипов для мобильных телефонов, работающих в сетях пятого поколения.