 

Глава Сахалина ответил Японии на претензии по поводу геологоразведки на Курилах

28.06.2020, 12:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ответил на претензии Японии по поводу проведения Россией геологоразведочных работ на Курильских островах, напомнив, что в поправках в Конституцию закреплен территориальный вопрос.

«Несколько дней назад мы вновь – в который уже раз – стали свидетелями территориальных претензий японской стороны. Поводом послужили работы по геологоразведке в районе Курильских островов. Работы на нашей территории, на что мы имеем абсолютное право. Право, которое оплачено жизнью наших предков, воевавших за свободу и независимость Родины», а – приводит его слова «ФедералПресс».

Он напомнил, что 1 июля завершится голосование по поправкам в Конституцию.

«Они, как вы знаете, закрепляют неотделимость российских территорий. Раз и навсегда. За это голосуют сахалинцы и курильчане. Уверен, что нас поддержат большинство россиян. Сегодня у каждого из жителей нашей любимой страны есть возможность внести свою лепту в то, чтобы окончательно и бесповоротно закрыть территориальный вопрос. Не сомневаюсь, мы его не упустим. И уже через несколько дней подобные претензии из-за рубежа будут просто лишены смысла. А мы сможем четко и без оглядки на сторонние мнения сказать. Наш Сахалин. Наши Курилы. Наша страна. Наша будущее», – обратился Лимаренко к жителям региона.

Ранее генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что РФ сделано представление в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море. По его словам, Токио «всегда внимательно следит за действиями РФ вокруг четырех северных островов» (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи).

В Госдуме заметили, что для нормализации отношений с Россией Токио следует заключить с Москвой мирный договор, отменить все антироссийские санкции и прекратить сотрудничество с НАТО на Дальнем Востоке.



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