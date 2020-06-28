Адвокат Ромы Жукова сообщил, что будут проверять его супругу на вменяемость

28.06.2020, 11:53, Разное

Роман и Елена Жуковы прожили в браке больше 10 лет, но теперь семья распалась. Не так давно бывшая супруга артиста пояснила о насилии в семье, а вокалист назвал ее слова клеветой и собирается обследовать ее на вменяемость.

Роман Жуков полагает, что жена может представлять угрозу для их шестерых детей. Также сообщил, что она просила сына Стивена звать ее богиней. Адвокат артиста Эдуард Демидов вменяет Елене Жуковой в неверное воспитание детей и ложь. Артист также намерен через суд получить право на общение с детьми.

Представитель пояснил и о том, что Елену Жукову нужно обследовать и на вменяемость посредством психиатрической экспертизы. Ее бывший супруг признается, что она увлечена черной магией. После их знакомства Елена Жукова водила артистка к бабке, которая провела какой-то обряд. Он считает, что после распада семьи его экс-супруга могла проводить подобные обряды и с детьми.