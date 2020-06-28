Оперштаб представил обновленную статистику по коронавирусу

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28.06.2020, 11:42, Новости дня

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19  в РФ сообщил в воскресенье о 6791 новом случае заражения за сутки. Всего в стране заболели 634 437 человек.2198 (32,4 процента) болеют без клинических проявлений.

В Москве за 2,5 месяца зафиксировано рекордно низкое число заразившихся – 717. 73,6 процента новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 65 лет.

Помимо Москвы больше всего вновь зафиксированных случаев заболевания за сутки в Подмосковье — 325 и Ханты-Мансийском автономном округе — 285.

Как рассказали в оперштабе, прироста заболевания коронавирусом за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономных округах, наименьшие темпы прироста в Москве и Крыму (0,3 процента).

Количество выздоровевших россиян за неделю почти на 10 тысяч превысило количество выявленных случаев — 59 376 против 49 757. 

За сутки от опасной болезни умерли 104 человека, всего в РФ скончались 9 073 пациента. Процент умерших от заразившихся – 1,43.



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