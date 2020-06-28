Макрон поедет к Путину на переговоры по безопасности, региональным конфликтам и климату

28.06.2020, 11:41, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время поехать в Россию, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным безопасность, региональные конфликты и изменение климата. Об этом Макрон сообщил на своей странице в Twitter.

“Диалог по укреплению доверия, начатый с президентом Путиным в Форт-Бреганконе, продолжается. Безопасность в Европе, региональные конфликты, климат, включая таяние вечной мерзлоты в Арктике. Мы движемся вперед, и я скоро поеду в Россию”, – заявил Макрон.

Le dialogue de confiance initié avec le Président Poutine à Brégançon se poursuit. Sécurité en Europe, conflits régionaux, climat dont la fonte du permafrost en Arctique. Nous avançons et je me rendrai prochainement en Russie. pic.twitter.com/CHRZDrqR6E

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2020

26 июня в формате видеоконференции Макрон и Путин обсудили партнерские отношения двух стран, а также затронули тему конфликта на востоке Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате “всех на всех”, обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит “Нормандской четверки” через четыре месяца.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца, но затем стало известно, что в апреле она не состоится.

31 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что новый саммит “Нормандской четверки” может состояться только после реализации достигнутых в Париже в конце 2019 года договоренностей, в первую очередь о прекращении огня.