 

“Она у нас красавица”: Кудрявцева впервые показала невестку

28.06.2020, 11:37, Разное

Лера Кудрявцева поселилась в санатории в Адлере. На этот раз телеведущей было забронировано несколько номеров. В один из люксов заселился старший сын Леры вместе со своей женой и двухлетним ребенком.

Напомним, что Кудрявцева несколько раз была замужем. От первого брака с барабанщиком “Ласкового мая” и родился сын Жан. Выяснилось, что и старший наследник телеведущей уже давно обзавелся семьей. Да еще и женился на невероятной красавице.

Весной этого года Лера Кудрявцева поздравила Жана с юбилеем и подарила ему дорогой автомобиль. Телеведущая отмечает, что такой подарок совершенно не может сравниться с тем, что подарил ей старший сын. Еще в 2018 году журналисты заговорили о том, что у Кудрявцевой родился внук, но эта информация так и не была подтверждена официально до настоящего момента. Старший сын теледивы назвал сыночка Львом в честь деда – папы Леры Кудрявцевой.

Стоит отметить, что звезда принимает активное участие в жизни молодого человека. Она не только помогла ему с работой и устроила продюсером на телевидении, но и купила молодоженам квартиру.

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 27 Июн 2020 в 2:28 PDT

Лера Кудрявцева никогда не забывает и о своем чудесном внуке. Молодая бабушка души не чает в мальчике, ведь Лев всего на два месяца старше своей тетушки Маши – дочки Кудрявцевой.

Звезда действительно обожает своего сына и всячески старается не выставлять на публику личную жизнь Жана. Но, видимо, мужчина дал добро на новые публикации Кудрявцевой, и телеведущая сразу же показала всему Инстаграму какая у нее красивая семья.

“Моя любимая невестка-красавица”, – подписала очередной кадр Лера.

Напомним, невестка Кудрявцевой является ровесницей своего мужа. О ней известно только несколько фактов: она коренная москвичка, родившаяся в обеспеченной семье.



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