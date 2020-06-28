 

“Так светитесь”: дочь онкобольной Заворотнюк поделилась счастьем

28.06.2020, 11:37, Разное

На снимке Анна сидит на розовом диванчике, отвернувшись от камеры. Для похода на процедуры она выбрала короткую джинсовую юбку и черный топ. Образ дополнили белые кеды и яркая сумочка.

Дочь Анастасии Заворотнюк отметила, что долго не решалась на поход в салон красоты, так как боится подхватить коронавирус. После долгого перерыва отправиться на маникюр – настоящее женское счастье.

Поклонники блогера оценили образ. “Анечка, вы шикарная) Прям так светитесь) Вы наше солнышко) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Красавица, само Очарование !”, “Какие ноги невероятно бесконечные!”, “Мой ангел ты очаровательна”, “Очень красивая как кукла барби !! Желаю тебе и всей твоей семье огромного счастья!” – написали в комментариях.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Сен 2019 в 5:12 PDT

После новостей о том, что у Анастасии Заворотнюк ремиссия, ее дочь выгладит намного веселее. Девушка отмечает, что сейчас у нее все хорошо.

Анна живет с семьей в подмосковном доме. Она часто публикует кадры, сделанные на территории усадьбы, показывает фотографии брата, но никак не комментирует состояние мамы. Поклонники не понимают позицию семьи Заворотнюк, ведь из-за отсутствия официальной информации вокруг личности звезды появляется множество странных слухов.



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