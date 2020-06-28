Путин дал прогноз по инфляции

28.06.2020, 11:30, Новости дня

Президент Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что в ближайшем будущем инфляция в РФ может достичь показателя в 4%.

«Сейчас у нас по году было 3%. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%, и, скорее всего, где-то около 4% и будет», – передает его слова ТАСС.

Ранее главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что уровень инфляции в РФ остается ниже самых оптимистичных прогнозов Центробанка.