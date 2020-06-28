Личное: Звериные роды

28.06.2020, 11:25, Разное

Не знаю, как вы, но я — человек прогрессивных взглядов. Если кто-то хочет вставить себе кольцо в ноздрю, то пусть вставляет. Но все мои либеральные ценности тут же заканчиваются, когда действия одного человека нарушают права других людей.

То ли в пятый, то ли в десятый раз вчера родила Саша Зверева — женщина, певшая про солнышко в начале нулевых, а потом окончательно съехавшая с катушек.



Процесс зачатия, видимо. Или родовые потуги — не могу точно сказать. Фото: Соцсети

Саша стала то ли прогрессором, то ли регрессором — в общем, очень странной инста-гуру и адептом домашних родов.

Зверева радостно сообщила, что смогла снова родить. Безумно рада за Сашу, что всё обошлось относительно благополучно. Но ведь могло и не обойтись.

Саша считает, что рожать дома прикольно. Мало того, у неё есть даже постоянная акушерка, что неудивительно, учитывая, с какой завидной периодичностью Зверева пуляет из своей писи младенцев.

«Она всегда принимает меня в своем домашнем офисе, со своей напарницей, которая приедет с ней и на роды. На осмотре мы реально больше болтаем о коронавирусе, еде, я постоянно задаю один и тот же вопрос: «Не крупный ли у меня ребенок?» И сама ржу в ответ на это. Прихожу я на визиты каждые четыре недели. После 36 недель встречи будут каждую неделю», — рассказывала Саша незадолго до родов.

Саше — почти сорокет. Взрослая баба. Она приглашает домой фотографа, чтобы запечатлеть красиво свои очередные домашние роды.

Саша — прогрессивна. Она не какая-то там сектантка. У Зверевой есть даже своя акушерка, которая…

Минуточку, а если что-то пойдёт не так?

Способна ли эта акушерка во внебольничных условиях спасти жизнь матери и, что важнее, ребёнка?

Кровища похлестала, открылось кровотечение. Ребёнок родился синенький — с асфиксией, или ещё какая беда. Что в этом случае сделает акушерка — наложит себе на голову щипчики? Или обернётся простынёй, чтобы ничего не видеть?

А ведь процесс кровопотери нарастает стремительно. Не всегда удаётся спасти ребёнка даже в условиях стационара. А дома? Я спросила знакомых врачей — дома шансы равны нолю.



А вот это — точно потуги. Фото: Соцсети

Я повторю, что сама Саша может делать с собой всё, что ей хочется — рожать дома, истечь кровью, заставить фотографа снять красиво процесс.

Но каким образом за прогрессивные эзотерические взгляды Саши несёт ответственность её ребёнок?

Разве младенец где-то выразил своё мнение, что хочет сыграть в русскую рулетку, рискнуть и родиться в сортире-ванной? Или на всю голову регрессивная мать за него всё решила?

«Я до сих пор под впечатлением. Это было невероятно, интенсивно, эмоционально. Саша, ты ни на секундочку не переставала быть красивой. Мне хочется сказать каждой женщине, что мы все прекрасны, и как я для себя выяснила — во время родов особенно! Надеюсь, ты и звездочка чувствуете себя хорошо и быстро восстанавливаетесь», — рассказала фотограф, снимавшая роды.

Звёздочка, значит. Спасибо, что не приведение, знаете ли. Не успев родиться, так можно и копыта откинуть.

Зато кадры для аккаунта в соцсети эскортниц вышли действительно классными — рожайте все дома, это так весело, правда?

У Саши — 1,8 миллиона подписчиков-куриц. Наверняка, не все из них — боты, тысяч 10 — точно живых. Именно им демонстрирует Зверева звериные роды — показывает красиво. С выражением материнского счастья на изменённом артистическими потугами лице.

Кто-то скажет: каких только дур не бывает. Не согласна в корне — это не дурость, а преступление. С собой ты можешь делать всё, что угодно, но кто дал право тебе распоряжаться жизнью ребёнка?