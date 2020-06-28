 

Куда тратят выигрышные баллы победители “Миллиона призов”

28.06.2020, 11:23, Разное

Программа “Миллион призов” подошла к концу. Состоялось три розыгрыша более 791 тысячи выигрышных кодов. Победителями стали свыше 146 тысяч человек.

Счастливчики могут обменять коды на скидки и бонусы в кафе, ресторанах, крупных торговых сетях, а также на различные городские поощрения.

К примеру, выигранные баллы можно обменять на пополнение транспортной карты “Тройка” для проезда на метрополитене и наземном транспорте столицы. А с 29 июня победители получат возможность направить выигрыш на благотворительные цели.

Всего участникам голосования доступны два миллиона призов. Их номинал – от одной до четырех тысяч баллов. Один призовой балл – один рубль.

Программа “Миллион призов” организованы правительством Москвы и столичной торгово-промышленной палатой. Участвовать может любой горожанин, внесенный в список участников голосования по поправкам к Конституции.

Победители столичной программы «Миллион призов» смогут воспользоваться призовыми сертификатами до 31 декабря 2020 года. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель проекта «Активный гражданин» Александр Пищелко.

— Москва 24 (@infomoscow24) June 25, 2020

Победители определяются случайно с помощью специального программного обеспечения. Призовой фонд нассчитывает два миллиона призов номиналом одна, две, три и четыре тысячи призовых баллов.



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