CNN – истребители F-22 вновь перехватили российские самолёты у берегов Аляски

28.06.2020, 11:14, Новости дня

Американские истребители F-22 перехватили у берегов Аляски российские Ту-142, которые вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны США, пишет CNN. Как отмечает сайт телеканала, это уже не первый подобный случай в этом месяце. Между тем в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки подчеркнули, что российские самолёты ни разу не входили в воздушное пространство ни США, ни Канады.



Reuters

Американские истребители F-22 вновь перехватили российские военные самолёты, которые вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны у берегов Аляски (ADIZ), пишет CNN со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Как поясняет издание, речь идёт о перехвате противолодочных самолётов Ty-142.

Этот инцидент уже не первый подобный случай в этом месяцев, указывается в статье. В июне этого года истребители F-22 три раза перехватывали российские самолёты, в том числе стратегические бомбардировщики. Последний похожий случай произошёл в среду, когда F-22 перехватили два противолодочных самолёта Ил-38, которые вошли в зону противовоздушной обороны Аляски.

В NORAD отметили, что российские самолёты проходили на расстояние 65 морских миль к югу от Алеутских островов и находились в опознавательной зоне ADIZ около 8 часов.

Между тем в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки также подчеркнули, что российские самолёты всегда оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не входили в воздушное пространство США или Канады.

«Только в этом году силы NORAD опознавали и перехватывали российские военные самолёты, в том числе бомбардировщики, истребители и морские патрульные самолёты, в десяти отдельных случаях, когда те входили в опознавательную зону ПВО», — заявил командующий NORAD генерал Терренс О’Шонесси.

При этом он добавил: «Несмотря на COVID-19, мы по-прежнему полностью готовы и способны безошибочно выполнять миссию по обороне нашей родины».