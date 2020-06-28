 

Из-за обмороков на «Ревизорро» Елене Летучей наложили 40 швов

28.06.2020, 11:09, Разное

Телеведущей шоу «Ревизорро» Елене Летучей наложили сорок швов на подбородок из-за обмороков на съемках на почве переутомления. Кроме того, ей часто угрожали физическим насилием вплоть до обещания «пырнуть ножом» или «взорвать машину», но во всех случаях опорой выступал ее супруг Юрий Анашенков.
Летучая вспоминает, что работала словно «белка в колесе». Она хотела отснять как можно больше материала, но все это приводило к усталости. В результате она падала в обморок и билась лицом о кафель, это привело к тому, что медики наложили ей сорок швов на подбородок.

Кроме того, жизнь Елены Летучей резко изменилась, когда она вышла замуж. Именно благодаря супругу она решилась на съемки московского сезона «Ревизорро». Ей часто поступали угрозы, но Юрий Анашенков в ответ на это нанял жене телохранителя. Сейчас он курирует большую часть ее дел и разбирается со сложными договорами.



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