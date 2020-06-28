Мнение: Американская катастрофа и ее проекция на Россию

28.06.2020, 10:56, Разное

США сегодня находятся в состоянии классической первой модели теории катастроф под названием «складка» с одной активной переменной (модель экономики) и одним активным параметром – необходимостью выбора одного из двух путей её развития. Суть ее в том (чтобы не рисовать графики и писать формулы, то постараюсь интерпретировать словами), что система попадает в точку дивергенции (раздвоения). Принято назвать ее "бифуркацией", но это не совсем корректно, так как бифуркация в общем виде и есть синоним катастрофы (просто без эмоционального подтекста). Дивергенция в данном случае более точное определение, так как это именно состояние, а не процесс. Появляется два (ни больше и ни меньше) вероятных будущих, к которым ведут два вектора дальнейшего развития. Оба они в начальный момент равновероятны. На какое-то время система в точке дивергенции «замирает», так как для выбора вектора ей требуется толчок. Прогнозировать поведение системы в этой точке невозможно, но можно его моделировать. После того, как система делает выбор, развитие идет только по этому пути, возвращения назад к точке выбора уже нет. Если вы стоите перед глубокой ямой, вы можете сделать шаг в сторону и обойти ее или шаг вперед и упасть вниз. И попадете в два принципиально разных состояния. Когда человек стоит перед выбором – совершить ли ему необратимый поступок (скажем, преступление), то сделав выбор, он не может вернуться к точке выбора. Он либо становится преступником, либо остается законопослушным. Потом у него будет какой-то другой выбор, но в прошлое состояние он уже не вернется. Катастрофа в этом смысле всегда необратима – сделав выбор, вы создаете новую реальность, превращая все альтернативные ей в данный момент в ничто.

США сегодня находятся именно в точке выбора. Ранее, в течение последних 20 лет, они пытались его сделать, не прибегая к внутренней катастрофической трансформации. И могли себе это позволить, так как находились не в состоянии катастрофы, а в состоянии системного кризиса. Начало системного кризиса было маркировано вначале крахом «доткомов», затем – терактом 911, который запустил попытки выхода из кризиса. Сам системный кризис стал ответом на крах двуполярной мировой системы и невозможностью для США быть одним из двух полюсов в ситуации, когда второй исчез. Магнит не может существовать в однополярном варианте – это уже не магнит.

Буш-младший пытался разрешить кризис через войну и накачку экономики военными расходами. Не вышло. Обама запустил проект двух Партнерств и недооценил управленческие проблемы, связанные с недостаточной квалификацией сегодняшней управляющей мировой и макрорегиональных элит. Они не вытянули, проект Партнерств захлебнулся в море управленческих проблем. Неудачные попытки привели к потере темпа, нарастанию противоречий в системе и невозможности (по ресурсным соображениям) сделать третью попытку. Наступила катастрофа – период, когда разрешить кризис через трансформацию внутренней структуры системы уже невозможно, количество противоречий стало заведомо превышать количество ресурсов самой системы.

Ситуация прекрасно маркируется графиком госдолга США. Все предыдущие пики госдолга пришлись на три предыдущие гражданские войны – войну за независимость от Англии в 18 веке, Гражданскую войну 19 века, Вторую Мировую войну (под прикрытием которой США решили свои внутренние проблемы, которые в истории носят название Великой депрессии).

Все три войны для США были гражданскими, все три носили одно и то же сущностное содержание – выход из точки дивергенции, в которой у США было ровно два пути развития. Победитель тотально уничтожал экономическую модель проигравшей стороны, которая более не имела ни малейшего шанса. Во всяком случае, пока противник не допустит свою собственную невынужденную ошибку. (В России большевистский проект по итогам Гражданской войны победил проект Февраля, но в силу внутренних и совершенно невынужденных ошибок развалился в 91 году, что дало возможность проекту периферийного капитализма (Февраль) на время вернуться в страну, и сегодня мы живем в нем, хотя, судя по всему, ненадолго, так как проект Февраля сам по себе нежизнеспособен и не совмещается с идеей национального государства)

Сегодня график госдолга США точно так же, как в предыдущие три раза, растет по экспоненте, ресурсов для поддержания на плаву двух конкурирующих и несовместимых проектов развития уже нет. А значит – должен остаться один. Второму отрубят голову.

В России ситуацию крайне примитивно и предельно ошибочно трактуют как «крах США», но это не так. Катастрофа – это всегда шанс на развитие. Им можно воспользоваться, но его можно упустить, как профукал Путин свалившиеся на него из ниоткуда 5 триллионов долларов в связи с катастрофическим ростом цен на нефть (в этом смысле катастрофа для нас имела положительный аспект – нищий выиграл в лотерею миллион долларов. Для него это самая настоящая катастрофа, так как этот миллион полностью изменил его предыдущую жизнь. Другой вопрос, что обычно нищий просто не знает, что делать с миллионом и транжирит его в короткое время. Так случилось и с Путиным, который по причине своего предельно нищего интеллекта понятия не имел, что делать с неожиданно свалившимся на него счастьем и банально спустил всё. Как и любой нищий, для которого "дорого-богато" – это проститутки, вино и развлечения. Другого его мозг просто не вмещает. И остался в итоге на улице).

Потрясающий успех СССР в 30 годы был обусловлен достаточно сложным предварительным процессом, который тоже описывается математикой теории катастроф: вначале Гражданская война ликвидировала альтернативный проект Февраля, затем в ходе короткой, но ожесточенной борьбы внутри победившей ВКП(б) был выбран проект строительства социализма в отдельно взятой стране, а проект Мировой революции проиграл (эта борьба имела все признаки гражданской, так как в ней точно так же пришлось пройти через все ее стадии вплоть до ликвидации не только альтернативного сталинскому проекта, но и его носителей), после чего все ресурсы были сконцентрированы только на одном проекте, не отвлекая их ни на какие иные. Это обеспечило колоссальный рывок вперед, но имело и свои минусы – отсутствие альтернативы привело к тому, что по мере нарастания противоречий в сталинском проекте у системы не было возможности «переключиться» на что-то иное.

Катастрофа такого типа, которая произошла в России в 20 годы прошлого века называется катастрофой типа "сборка", так как в отличие от более простой "складки" имела два активных параметра – необходимость победы над проектом Февраля, а затем необходимость выбора между проектом построения социализма в отдельно взятой стране (сталинский проект) и проектом построения социализма в мировой масштабе (проект Троцкого). Математически такой тип катастрофы – это последовательно идущие друг за другом две более простые катастрофы типа "складка", причем пройти необходимо обе из них. Остановиться после первой невозможно, так как требуется решение второго активного параметра. Вначале выбор из двух внешних друг по отношению к другу проектов, затем – выбор из двух внутренних. (Я сознательно упрощаю изложение типов катастроф, поэтому математиков-наци, владеющих предметом, прошу не копать неизбежно возникающие при упрощениях неточности. Я тоже их вижу)

В этом смысле Гражданская война в США 19 века была в значительной мере продолжением войны за независимость от Англии. По итогам войны за независимость возникли две принципиально разные экономики внутри одной страны – плантаторская экономика Юга и промышленная экономика Севера. В итоге потребовался выбор в пользу одной из них. (В скобках скажу, что в нынешней России сегодня тоже существует одновременно две (а вообще-то, строго говоря, даже три) экономики – сложная, еще недобитая окончательно экономика советского периода с соответствующей ей не менее сложной социальной системой и чубайсовско-ельцинско-путинская воровская экономика вывоза сырья за рубеж, колониальная по своему содержанию. С соответствующей ей социальной системой – ликвидацией пенсий, примитивным здравоохранением, зачаточным образованием из 4 классов и так далее. Мало того – даже колониальная экономика Чубайса-Ельцина выглядит гораздо выше по своему содержанию, чем откровенно бандитская рэкетирская экономика Путина. Поэтому внутренняя катастрофа в России и гражданская война тоже неизбежны – мы должны будем сделать последовательный выбор между этими тремя типами экономики и соответствующим им социальным систем, а также системам управления, содержать все три одновременно уже невозможно). По своему содержанию война за независмость и Гражданская война в США были одной общей катастрофой с двумя активными параметрами – вначале борьба за независимость от Англии, а затем – ликвидация колониального примитивного типа экономики – плантаторской экономики Юга. Процесс занял существенно большее время, чем в Советской России в 20 годы 20 века, но принципиально они тождественны. Но вернемся к сегодняшней Америке.

У США сегодня нет возможности и нет ресурсов для продолжения поиска выхода из системного кризиса. Им предстоит пройти через катастрофу, а потому критическая точка – это ноябрь этого года. Побежденный теряет всё, включая модель своего развития и ее ресурсное обеспечение. Для демократов, которые являются политической партией Фининтерна, это означает утрату ключевого ресурса – эмиссионного дохода. По факту «эпидемия коронавируса», за которой стоят, без сомнения, демократы (неважно, был ли сам коронавирус проектным ходом или воспользовались первым подвернувшимся вариантом – кстати говоря, если принять во внимание теорию китаеведа Николая Вавилова, то инициировали состояние эпидемической катастрофы в Китае как раз «комсомольские элиты» Китая, являющиеся проводниками интересов Демпартии и Фининтерна в Китае), так вот, «пандемия» стала актом отчаяния – попыткой сыграть на опережение в ситуации, когда других ходов в игре не осталось. Проще говоря – авантюрой, игрой на исчезающе малых шансах. И судя по всему, демократам она не удалась. Теперь ситуация играет против них – падение мировой экономики привело к катастрофическому росту невозвратных долгов, а значит – под угрозой находятся системообразующие банки. В случае краха нескольких ключевых банков, входящих в ФРС, правительство США может их национализировать и вернуть тем самым себе право эмиссии доллара, чем окончательно похоронит Фининтерн.

Именно поэтому аппаратная позиция президента США и именно сейчас становится критически важной. Трамп в случае краха системообразующих банков вне всякого сомнения не станет их спасать, как спасал банковскую систему Обама сразу после своего прихода к власти в 2008 году. Трамп, без сомнения, добьет и похоронит противника. И именно поэтому демократы физически не могут признать возможную победу Трампа на выборах в ноябре, так как ближайшие четыре года становятся для них и их проекта абсолютно критическими. В такой ситуации раздел США и Гражданская война – это хоть какой-то шанс удержать имеющееся. Любой иной вариант – полный крах и ликвидация модели экономики, основанной на торговле деньгами.

И снова вернусь к теории катастроф. В случае победы Трампа (и на выборах, и в Гражданской войне) катастрофа США пройдет по предыдущим, относительно простым и «экономным» сценариям – война, восстановление, резкий рывок и подъем. Это будет катастрофа первого типа – «складка». В случае победы Байдена и Демпартии (на выборах, а затем в Гражданской войне) США запустят катастрофу типа «сборка», то есть, через какое-то время они абсолютно неизбежно снова попадут в катастрофическую ситуацию, так как спасение банковской системы США потребует от них беспрецедентного наращивания долга, а ресурса для этого нет. Предыдущая модель, когда эмиссия «стравливалась» в мировую экономику, не давая всплеска инфляции в самих США, сегодня не сработает, так как мировая экономика сама находится в коме. И не сможет переварить новые необеспеченные доллары, которых потребуется чудовищно большое количество. Уже поэтому победа демократов будет отложенной катастрофой, через которую они все равно будут вынуждены проходить, но с худших позиций, чем сегодня.

В сегодняшней России ситуация выглядит еще сложнее – возврат в 91 году к колониальному проекту Февраля усугубился приходом через десять лет после этого к власти гангстерских кланов из всевозможных кооперативов «Озеро» и им подобным. Уголовная мафия, прорвавшаяся к власти в 2000 году, перевела катастрофу в следующий по сложности, третий, тип катастрофы под названием «ласточкин хвост», добавив в нее еще один, третий, параметр – это мафиози, захвативших рычаги управления страной и экономикой. Теперь мы должны будем сделать сначала выбор между гангстерской экономикой Путина и колониальной ельцинско-чубайсовской, после чего будем делать выбор между этой, примитивной колониальной и подчиненной внешним акторам экономикой и собственной национальной, ориентированной на развитие. И вот только тогда мы будем делать окончательный, третий выбор – по какому именно из путей развития мы в итоге пойдем. Там тоже будет выбор из двух сценариев, но только третий выбор будет выбором путей развития. Первый выбор – выбор между мафиозным режимом Путиным и "либералами" – будет выбором между жизнью и смертью страны и народа и шансом на выживание. Второй выбор будет выбор между колонией и независимостью. И только в третий раз мы будем решать, что делать с этой независимостью. Если, конечно, доживем до нее. Сложно, долго, но уже никак иначе. Хотим мы или нет, но последовательность будет именно такой – вначале снос уголовно-фашистского режима, и только после этого выбор из двух моделей – социально-ориентированной или периферийной капиталистической. И каждый раз это будет очень мучительный и тяжелый выбор, каждый раз это будет как минимум гражданский конфликт (а возможно, и гражданская война), и их на нашем пути этих этапов будет не один, не два, а целых три. Если у кого-то есть иллюзии, что всё пройдет в одну стадию, то он просто не понимает происходящего.

При этом нужно понимать, что если из сегодняшней катастрофы мы не выйдем к более простому ее варианту с меньшим, чем сегодня, числом переменных, то крайне вероятно попадём в еще более сложный тип катастрофы – в один из двух последних классических типов, которые называются «омбилическими». Это тип катастрофы с двумя переменными в отличие от более простых, в которых присутствует лишь одна переменная и несколько (до четырех) активных параметров. В этом случае нам придется делать не только системный выбор в пользу одного из типов экономики, но и цивилизационный, так как нынешнеяя цивилизационная модель практически перестала отвечать на вызовы. Мы, кстати, проходили такую катастрофу в период татаро-монгольского ига, когда предыдущая цивилизационная идентичность была утрачена, а новая возникла на базе победившей нас цивилизации.

В этом смысле мы находимся сегодня перед вызовом более высокого порядка, чем Америка – если не удастся убрать путинскую мафию или ее ликвидация не приведет к созданию устойчивой модели развития, то мы, как цивилизация, подойдем вплотную к своей трансформации, так как имперская модель уже очевидно более не способна создавать устойчивые проекты. Поэтому мы либо заимствуем чужую (пройдя через тот или иной вариант внешнего порабощения и ига), либо создадим свою собственную новую цивилизационную идентичность по своему внутреннему проекту. (Параметры проекта, кстати, известны – это федерализация и резкое усложнение управления страной, однако при этом сохранится ряд параметров нынешней централизованной системы. Фактически это будет глубоко переработанный сегодняшний цивилизационный проект, не требующий коренной цивилизационной ломки и пересборки) Трудно сказать, какой выбор в итоге будет лучшим, но то, что имеется в России сегодня – абсолютное Зло и для страны, и для народа, и для нашего будущего. С тем, что у нас сегодня, единственный путь для нас – национальная и цивилизационная смерть. По крайней мере в этом сомнений точно нет.

Собственно, это примерно то, что я бы сказал по поводу американских событий (и их проекции на нас) с учетом тех крайне ценных дополнений, которые вчера прозвучали на семинаре с Березиным и Переслегиным. Есть еще ряд тем в связи с этим всем, но они сами по себе тоже весьма непросты и обширны, говорить о них здесь означает неоправданно расширить и без того большой объем.