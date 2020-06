Мнение: О России после Путина

28.06.2020, 10:55, Разное

Хотя нынешний российский президент Владимир #Путин собрался оставил себе возможность править страной до тех пор, пока нынешние груднички не станут 16-летними балбесами, отчаиваться не стоит. Ничто не вечно под Луной, и тем более – никто не вечен. А ещё сохраняется вероятность, что всё может случиться гораздо раньше. И не обязательно по причинам того, что изучает танатология.

В общем, какой она будет, Россия после Путина? И будет ли вообще?

Вот что нужно принимать во внимание.

1. История России учит, что любой засидевшийся авторитарный лидер становился под конец правления тормозом для развития. Поэтому его преемник, каким бы верным он ни был, оказывался перед необходимостью перемен. Дополнительным стимулом к ним выступала борьба за #власть внутри элит. Которые никогда не бывают такими однородными, как то видится правителю.

2. Сами эти перемены неизбежно формируют новые очаги внутриэлитной борьбы, новые союзы и коалиции, а в итоге – новый курс. Иосиф Сталин очень далеко ушёл от ленинских принципов. Никита Хрущев развенчал в итоге своего почившего патрона. Леонид Брежнев переиначил всю политику свергнутого им босса. Михаил Горбачев не оставил камня на камне от застойного процветания, Борис Ельцин вообще всё перевернул с ног на голову и поставил Россию на колени, а Владимир Путин стал действовать вообще перпендикулярно им обоим. Скорее всего, его преемник – не официально назначенный, а реально поставившийся – выкинет аналогичный фортель.

3. #Россия следующего десятилетия столкнётся с кучей абсолютно и принципиально новых вызовов. Некоторые из них уже просматриваются – снижение сырьевых и вообще рентных доходов, усиление международной конкуренции, старение населения и рост технологической отсталости. Некоторые нагрянут внезапно и будут ещё более сложными. Легко не будет, в общем.

4. Есть немаленькая вероятность, что в условиях сжатия ресурсов путинское большинство банально распадётся с утратой лидера. И мы получим, как в начале 1990-х, весьма причудливый политический спектр, где ни у одной силы не будет явного большинства. Даже (или тем более) у ярых запутинцев. При этом нужно учитывать многомерность российского пространства, где есть несколько совершенно разных плоскостей конфликтов – либералы vs государственники, регионалы vs федералы, бизнесмены vs силовики, глобалисты vs патриоты, демократы vs консерваторы и многие другие.

5. Это означает, что не получится проводить ни левую, ни либеральную политику, если только не скатиться к откровенной диктатуре, что крайне маловероятно. И в итоге по причине отсутствия абсолютного большинства у любой политической силы, придётся собирать в Думе временные ситуативные коалиции в том числе и со сторонниками Путина практически по любому вопросу законотворческой деятельности. А любые законы станут компромиссными, если не хуже, как при Борисе Ельцине.

6. Жить, как прежде, регулярно деля по справедливости природную ренту не получится по причине падения цен на #нефть, природный газ и сокращения добычи углеводородов. Это означает, что денег на выплаты пенсий и пособий бюджетникам больше, чем сейчас, не будет. Бюджет в итоге станет дефицитным надолго. На реализацию любого популизма ресурсов не найдётся. Социальные расходы останутся или такими же, или даже будут сокращены. Уровень жизни неминуемо упадёт.

7. Пойти на альтернативный вариант и сократить, например, оборонные расходы без роста безработицы, особенно в моногородах, будет невозможно. Преемникам Путина придётся или сохранить значительный уровень поддержки ВПК, или силами Росгвардии разгонять митинги голодных экс-рабочих оборонки. Это неприятно для любой власти, и будет крайне негативно встречно избирателями. Нечто подобное наблюдалось в 1990-х – забастовки шахтеров.

8. Экономике для развития понадобятся иностранные #технологии, иностранные #инвестиции и иностранные менторы. Для этого придётся допустить переход части собственности на средства производства (в том числе и государственной) в руки иностранного капитала, а также начать политику примирения с Западом. И то, и другое тоже негативно будет оценено избирателями: второй раз #сказки про новое мышление уже не прокатят.

Блин! Всё перечисленное как бы намекает, что Россию Путина опять сменит Россия Ельцина. Но ненадолго. Дальше либо распад, либо новый виток авторитаризма, ещё худшего, ем нынешний.

По сути – тупик…

Неужели Россия так и должна блуждать по тем же трём соснам и набивать всё те же шишки? Да и может ли быть иначе?

Кто проклял эту страну?

И дополнительный вопрос. Вы верите, что Владимира Путина ещё лет 20, а то и 30 будут поминать добрым словом?