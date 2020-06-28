Милана Тюльпанова дала большое интервью о разводе с Александром Кержаковым: “Вряд ли мы когда-то сможем общаться нормально”

28.06.2020, 10:54, Разное

Во время разговора с актрисой, также недавно расторгнувшей отношения со своим супругом Павлом Приличным, Милана рассказала о своем трехлетнем браке с футболистом Александром Кержаковым. Напомним, что Александра и Милана заврешили судебный бракоразводный процесс в апреле 2019 года, а их общий сын Артемий остался с мамой. Об этом непростом расставании, своих чувствах, а также о том, почему в ее паспорте все еще стоит фамилия “Кержакова”, девушка рассказала во время интервью. Ниже мы публикуем отдельные фрагменты этого разговора.

Про фамилию

Я хотела остаться с фамилией Кержакова: эта моя нездоровая зависимость от бывшего мужа так сказывалась, а людям я рассказывала, что это такой геморрой менять фамилию, что надо делать все новые документы. Но в глубине души я сама себе смогла признаться, что это не про документы абсолютно.

Агата Муцениеце и Милана Тюльпанова

Про расставание

Нет, я уже не люблю Александра, прошло уже очень много времени. Но в принципе всегда сложно разводиться с человеком, от которого у тебя есть ребенок и которого ты (на тот момент) по-прежнему продолжаешь любить. Ты понимаешь, что он настроен максимально негативно против тебя, но не понимаешь, как совладать с этим морем чувств… Мы уже год как официально разведены. В нашей семейной жизни произошли такие вещи, которые нельзя пережить, поэтому вряд ли мы когда-то сможем общаться нормально. До сих пор не пришло осознание того, как он в некоторых моментах так мог со мной поступать.

Про сына

Он живет со мной, а Саша приезжает и с ним видится. До карантина они ходили на футбол, еще куда-то… Я думала о том, как я буду рассказывать Артемию разводе с его отцом. Я понимаю, что он подрастет и сможет многое прочитать в Интернете, поэтому у него будут ко мне вопросы. Я думаю, что он должен знать правду, как она есть, ничего скрывать я не буду. Это мой ребенок, дальше он сам будет принимать решение, как ему к этому относиться… Я даже боюсь, как отреагирует на это мой сын, потому что понимаю, что у нас с Сашей у каждого своя правда.

Милана с сыном Артемием

Про раздел имущества

По идее то, что мы все должный были поделить пополам: деньги, недвижимость. Но я все отдала, потому что было созависимой от него. Единственное, чего я хотела тогда – не расходиться с ним. Это болезнь головы. Это болезнь человека, который позиционирует себя как жертва. И с этим нужно бороться, чтобы искоренить в себе. Если бы у меня в тот период спросили, что для меня самое ценное, я бы назвала не маму, не папу, а бывшего мужа.

Про измены

Легче изменить менталитет жертвы, чем тирана. Последние никогда не признает проблемы. Они есть только у тебя. Даже если он пошел и изменил тебе, ты все равно виновата — потому что ты это увидела. У меня так было… Он делал все, что мог и ни в чем себе не отказывал.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова

Про прощение

Не думаю, что я когда-нибудь его прощу. Все, что случилось с ним, произошло в такой момент моей жизни… учитывая то, как он себя повел: из моей жизни ушел близкий человек — погиб мой отец, через 6 дней я родила, а через месяц Саша ушел. Я не знаю, как можно прощать такое. Сколько бы не пыталась, не могу. Мне кажется, что так даже животные не делают.

Про одиночество

По факту я всю жизнь была с кем-то или под влиянием кого-то. И лишь в 24 года оказалась предоставлена сама себе, еще и с ребенком, и пыталась понять, чем наполнить свою жизнь, чтобы с самой собой мне было комфортно… Я научилась сосуществовать в самой собо, и для меня это тоже новые чувства.

Милана рассказала о создании своего центра помощи женщинам, которые также столкнулись с проблемой агрессии в браке, а также упомянула свое участие в шоу “Холостяк”. На последнюю передачу она пошла, по ее словам, затем, чтобы показать все наблюдавшим за ее публичным расставанием, что жизнь продолжается. На впоросе ведущей, состоит ли она сейчас в отношениях, Милана ответила “Скорее нет, чем да”. К слову, не так давно стало известно, что Александр Кержаков сам уже не одинок.

Напомним, в конце сентября 2018 года Милана Тюльпанова объявила о разводе с Александром Кержаковым и заявила, что будет всеми силами добиваться опеки над сыном, который последние месяцы живет у отца. В суде футболист пытался доказать, что его экс-возлюбленная психически нестабильна, особенно подчеркивая ее недавние проблемы с наркотиками. Но адвокатам Миланы удалось доказать обратное и убедить присутствующих, что с ней сыну будет лучше. Первые два заседания в суде Александр Кержаков проиграл, а затем принял решение – бороться больше бессмысленно. В апреле судебные тяжбы прекратились, и Артемий теперь проживает с Миланой Тюльпановой. На такой шаг футболист, который и сейчас часто навещает сына, пошел ради спокойствия своего сына.