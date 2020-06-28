Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка

28.06.2020, 10:53, Разное

Саша Зверева, бывшая солистка группы «Демо», опять стала матерью. Артистка родила четвертого ребенка.

На своей странице в Instagram Саша Зверева поделилась фотографиями родов, которые, скорее всего, происходили дома. На фото можно разглядеть роженицу и ее мужа, который оказывал поддержку будущей матери. С ней была акушерка, которая внимательно следила за процессом. Незадолго до рождения малыша вокалистка рассказывала, что приходила к ней в домашний офис раз в месяц, а после 36 недели появлялась каждую неделю. Артистка сообщает, что много времени они с медработницей разговаривали о питании, коронавирусе и о малыше.

Саша Зверева подумала и о том, чтобы процесс родов запечатлел фотограф, которая и пояснила о малыше артистки. Она заявила, что все происходило очень эмоционально, интенсивно, вокалистка была прекрасна. Фотограф надеется, что они быстро восстановятся.

Подписчики бурно отреагировали на снимки знаменитости и написали много восхищенных комментариев. Они отметили саму идею фотосессии, которая получилась невероятной. Пока Саша Зверева не рассказала, как они назовут малыша, и кто же родился – мальчик или девочка.