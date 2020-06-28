Эксперты констатировали пользу многодневного голосования

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28.06.2020, 10:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМногодневное голосование оправдывает себя – удалось избежать скученности, и при этом высока явка, сообщил член Общественной палаты Максим Григорьев на открытии утреннего пресс-брифинга в ОПРФ.

«Уже сейчас можно констатировать, что многодневное голосование оправдывает себя. Несмотря на большую явку, избирательным комиссиям удалось избежать скученности, избежать нарушения правил социального дистанцирования. Избирательной системе удалось обеспечить защиту здоровья граждан. Мы это констатируем, но и продолжаем мониторить эту ситуацию и дальше», – приводятся слова Григорьева в Telegram-канале «Независимого общественного мониторинга».

Член СПЧ, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод также рассказал, что представители ассоциации НОМ общались в субботу с международными экспертами – в том числе с коллегами из Сербии, Италии.

«За три дня работы они посетили порядка 20 участков для голосования. Впечатления у них очень хорошие: по части соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности, интереса москвичей к дистанционному электронному голосованию (считают прогрессивной формой) и видеонаблюдения. Сообщили, что в европейских странах этого нет», – сказал Брод.

Также эксперты отметили, что опыт голосования в течение недели удобен и целесообразен, чтобы снять нагрузку на участки для голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Накануне сообщалось, что члены СПЧ с 25 июня проверили 80 избирательных участков, в ходе проверки серьезных нарушений при голосовании по поправкам в Конституцию обнаружено не было.



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