Мясников рассказал, как распознать опасные родинки

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28.06.2020, 10:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлавный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников рассказал о системе «A, B, C, D, E», которая поможет распознать способную переродиться в меланому родинку.

Он отметил, что буква «A» в этой системе – ассиметрия. Если у родинки части не похожи друг на друга, если разделить ее пополам, это должно настораживать. Буква «B» – border, границы родимого пятна. У здоровой родинки они четкие, у опасной – размытые, сообщают «Вести».

Буква «С» – это color, цвет. У злокачественной родинки, объяснил Мясников, неровный окрас.

«D» – это диаметр: у нормальной родинки размеры находятся в пределах шести миллиметров.

И «Е» – это эволюция родинки. Родинка не опасна, если она не растет и не меняются ее границы и цвет.

По словам Мясникова, чаще всего от меланомы страдают белокожие, светлоглазые и светловолосые люди.

«Обращайтесь, это надо удалять, делать биопсию – и вы от этого избавитесь», – сказал Мясников.

На прошлой неделе Мясников рассказал об опасной головной боли.



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