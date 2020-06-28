Мнение: Бог с циркулем

28.06.2020, 10:45, Разное

На рисунке знаменитого английского визионера Уильяма Блейка Бог-Отец изображен с огромным циркулем в руках, похожим на лучи солнца. Откуда Блейк взял этот образ? Это его собственное изобретение, или каноничный христианский мотив?



Уильям Блейк. «Ветхий денми (Великий архитектор)», 1794

Блейк, который жил во 2-й половине 18 века, был весьма странным христианином. Если вообще он был верующим (искусствоведы сомневаются). Главное же, что он зачитывался мистической литературой, и к Ветхому Завету относился тоже, как к книге, полной многочисленных странных видений и образов.

Он придумывал собственных персонажей, в том числе демонов и ангелов, и давал им странные имена, вроде Тириэль или Уризен. Иконография его рисунков, даже когда он изображал библейские сюжеты, весьма и весьма отличалась от канонической католической и протестантской…

Уильям Блейк. Вавилонский царь Навуходоносор, пожирающий траву



Однако, если мы обратимся к рисунку Блейка «Ветхий денми», окажется, что не так уж он тут и нафантазировал (если не считать, что он пренебрег традиционным длинным одеянием Бога, предпочтя изобразить его а-ля натюрель).

Одноцветный вариант рисунка (в технике гравюры. эстампа)



Изображение Бога, держущего циркуль в руках, достаточно часто встречается в искусстве Средневековья.

Миниатюра 13 века (Bible moralisée – ÖNB CV2554)



Эти произведения изображают сугубо конкретный момент мировой истории: Сотворение мира (согласно книге Бытия). Как вы помните, в первый день Бог сотворил небо и землю, во второй — твердь посреди воды, и т.п. Совершенно логично средневековые мастера предполагали, что Творцу в этом процессе были необходимы измерительные инструменты, ведь геометрия и математика — важнейшие науки на свете. А мир — это идеальное воплощение пропорций и симметричности. Явно использовался циркуль! (Еще наверно и линейка, но ее рисовать не так интересно).

Около 1411 года (BL Royal MS 19 D III)



Подобный Творец (Бог-Отец) даже получил в искусствоведении эпитет "Бог-Геометр". А у теологов еще есть формулировка "Великий Архитектор Вселенной".

ок. 1400-1425 (BL MS Royal 17 E III)



Кстати, и масоны (т.е. "каменщики") в своей любви к символике циркуля тоже о чем-то подобном думали, прямо называя Бога именно "Великим Архитектором".

Фотография скульптуры в Музее естественной истории (Лондон)



Так что каноничен тут Уильям Блейк, удивительное дело…