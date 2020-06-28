Еженедельная программа Вести.net от 28 июня 2020 года

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28.06.2020, 10:40, Новости дня

Компьютер с процессором от смартфона – когда ждать и что это даст пользователю, как работает антивирус для автомобиля и почему многомиллионные зарплаты геймеров не всегда гарантируют успех работодателя: главные события мира технологий за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

– Начнем с “яблочных” новостей: онлайновое шоу, в которое превратилась в этом году традиционная презентация Apple на открытии конференции WWDC, отличалось чуть ли не голливудским размахом. Новость номер один: Apple собирается за два года перевести все компьютеры Mac на ARM-процессоры – то есть аналогичные тем, которые уже использует в смартфонах и планшетах. И это открывает весьма интересные перспективы – как для софта, так и для “железа”.

– Вторая важная новость от Apple: преображение iOS. В 14-й версии появятся полноценные виджеты и отдельное меню, автоматически сортирующее все приложения.

– Хайтек постепенно пробирается в автомобильную индустрию, берет ее в оборот. Но вместе с удобством пользования приходят и неудобства – что делать если машину взломали – или она подцепила компьютерный вирус? В “Лаборатории Касперского” к этому будущему уже готовятся.

– Microsoft последние несколько лет кряду вкладывала большие деньги в игровой проект, конкурирующий с YouTube и Twitch – Mixer. И вдруг резко потеряла в него веру.

– Ну и последняя новость – продолжение американо-китайской торговой (а, скорее, даже технологической войны). Правительство США пытается подбить телеком-индустрию на укрупнение путем покупки европейских производителей телеком-оборудования. Чтобы получившаяся компания-гигант смогла в глобальном масштабе конкурировать с Huawei и другими китайскими игроками.

Текст:

Вести.Hi-tech



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