 

Смолова не оценили. Капитан “Сельты” и пресса раскритиковали россиянина

28.06.2020, 10:40, Новости дня

Российский нападающий "Локомотива" Федор Смолов, на правах аренды выступающий в испанкой "Сельте" забил гол "Барселоне" и помог команде сыграть вничью. Однако его усилия не были оценены.

В частности, Смоловым не было впечатлено испанское издание Eldesmarque, поставившее 30-летнему россиянину не самую высокую оценку — шесть баллов при максимальных десяти. "Мог обыграться с Аспасом, а не брать игру на себя — это было худшим вариантом. В эпизоде с голом только подставил ногу, что от него и требовалось", — именно так пояснили оценку Федору.

Издание этим комментарием припомнило россиянину один из эпизодов игры, когда капитан команды Яго Аспас находился без опеки соперника, но Смолов решил завершить момент своими силами. В результате момент закончился ничем, а одноклубник остался недовольным решением нападающего из России, что негодующими жестами и дал ему понять.

По итогу же матча оба футболиста забили по голу. Встреча завершилась со счетом 2:2. Смолов оформил свой второй гол в чемпионате Испании. Первый был забит еще одному из лидеров Примеры — мадридскому "Реалу".



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