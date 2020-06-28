Банки получат субсидии на льготные автокредиты для семей с детьми и медиков

28.06.2020, 10:30, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому банки получат субсидии на льготные автокредиты со скидкой от 10 до 25% семьям с детьми и медработникам.

«Субсидию получат те, кто предлагает займы со скидкой 10% от стоимости автомобиля семьям, воспитывающим как минимум одного ребенка, сотрудникам медицинских учреждений, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. При этом для жителей Дальнего Востока скидка должна составлять 25% от цены новой машины», – передает ТАСС текст пояснительной записки к документу.

Также увеличена с 1 млн до 1,5 млн рублей максимальная стоимость автомобиля, который можно брать в кредит. На программу в общей сложности направлено 22,5 млрд рублей.

В конце марта председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что из-за падения курса рубля и распространения коронавируса для российского автомобильного рынка наступают очень тяжелые времена, и даже льготные автокредиты не спасут ситуацию.