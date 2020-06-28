Число новых случаев коронавируса в РФ третий день подряд оказалось ниже 7 тыс.

28.06.2020, 10:30, Новости дня

За последние сутки в РФ выявлено 6791 случай коронавируса, на протяжении трех дней подряд прирост новых случаев ниже 7 тыс., сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Общее число заразившихся – 634 тыс. 437. Суточный рост три дня не превышает 1,1%, передает ТАСС

За сутки умерли 104 пациента с коронавирусом, всего от инфекции умерли 9073 человека. Это 1,43% от всех заразившихся в России.

В то же время за сутки выздоровели 5735 человек, всего вылечились 399 тыс. 87 человек. Количество выздоровевших – около 63% от общего числа заразившихся.

Накануне было выявлено 6852 новых случая коронавируса, что на 61 случай больше, чем в воскресенье.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.