Коломойский требует от генпрокурора Украины завести дело против Порошенко

28.06.2020, 10:30, Разное

Игорь Коломойский требует от генпрокурора Украины начать расследование в отношении Порошенко. В случае возбуждения уголовного дела против бывшего президента оно станет очередной попыткой привлечь его к ответственности.

Как пишет издание Nation-news, бывший владелец “ПриватБанка” заявил, что в действиях экс-президента Украины есть все признаки злоупотребления властью. Используя свое влияние, Порошенко расправился со своим конкурентом, уверен Коломойский. К решению обратиться в генпрокуратуру бизнесмена подтолкнула публикация книги Джона Болтона, в свое время занимающего должность советника президента США. В них политик описал события, происходящие во время визита Порошенко в Вашингтон.

Так, действующий на тот период президент Украины, как отмечает автор книги, добивался введения ряда ограничений по отношению к Коломойскому. Такие инициативы Порошенко должны были помешать одному из лидеров президентской гонки Юлии Тимошенко, победить на очередных выборах. На основании вышеизложенного Коломойский считает необходимым требовать возбуждения уголовного дела против бывшего лидера страны.

Как свидетельствует его обращение в генпрокуратуру Украины, кроме имиджевых потерь украинскому олигарху из-за незаконных действий Порошенко, также был нанесен значительный материальный ущерб. Стоит отметить, что в отношении экс-президента страны уже возбуждено несколько дел. Тем не менее, все расследования своей деятельности на посту президента Петр Порошенко называет политическими преследованиями.