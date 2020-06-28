Побитую в монастыре Собчак обвинили в грязном пиаре
28.06.2020, 10:23, Разное
Могучев подчеркнул, что заявления Собчак о том, что ее
избили в стенах православной обители, неправдивы. Журналистку и пальцем никто
не тронул. “Она устроила истерику и устроила скандал”, – добавил соратник схиигумена.
Всеволод Могучев расценил произошедшее как пиар-акцию
приуроченную к выходу документального фильма о схиигумене Сергии Романове. Представитель
запрещенного в служении церковного начальника уверен, что скандал привлечет
внимание зрителей и позволит собрать большое количество просмотров в Сети.
Накануне, 27 июня, Ксения Собчак в личном телеграм-канале “Кровавая
барыня” сообщила, что на нее было совершено нападение. Журналистка приехала в Екатеринбург
со своей съемочной группой, чтобы сделать фильм об опальном начальнике
православного монастыря, отце Сергии.
Напомним, 16 июня стало известно о том, что женский
монастырь “Спорительница хлебов” захвачен. Схиигумен религиозного заведения
начал вести службы вопреки запрету. Отец Сергий является ковид-диссидентом – отрицает
существование коронавирусной инфекции. По некоторым данным на территории
православной обители находились казаки. После сообщения о захвате в монастырь
приехали полицейские и сотрудники ФСБ.
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