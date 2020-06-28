Шоумен Солнцев сравнил лапшу быстрого приготовления с прической Бузовой

28.06.2020, 10:09, Разное

Рустам Солнцев сравнил прическу своей бывшей подруги Ольги Бузовой с лапшой быстрого приготовления. Ролик, в котором он рассказал об обнаружении забавного сходства, шоумен опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте.

Поклонники Рустама Солнцева бурно отреагировали на данное сравнение. По их мнению, шутка близка к истине, поскольку волосы Ольги Бузовой действительно имеют схожесть с лапшой быстрого приготовления. Сама экс-участница проекта «Дом-2» никак не отреагировала на слова Солнцева.

Когда-то Рустама Солнцева и Ольгу Бузову связывали близкие отношения, но когда телеведущая приобрела популярность, они резко испортились. С тех пор Ольга Бузова старается не вспоминать своего друга, а Рустам Солнцев, наоборот, часто и в шутливом характере высказывается о личной жизни певицы. Делает он это даже в том случае, когда говорит о персоне, которая не имеет отношения к Бузовой.