 

UFC. Дастин Порье выиграл бой против Хукера на турнире в Лас-Вегасе

28.06.2020, 9:35, Новости дня

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье одержал победу в бое против новозеландца Дэна Хукера в рамках турнира UFC on ESPN 12. Соревнование проходило в Лас-Вегасе. Бой легковесов был главным ивентом вечера.

Соперники провели в октагоне все пять раундов, а победитель был выявлен решением судей, которое было единогласным в пользу Порье — 48:47, 48:47, 48:46. 31-летний бывший временный чемпион легкого дивизиона добился своей 26 победы в ММА при шести поражениях. Для Хукера это поражение стало девятым при 20 победах.

Напомним, что ранее в своем предыдущем бою в UFC Порье потерпел поражение от действующего чемпиона легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Их поединок прошел в сентябре 2019 года и завершился досрочной победой бойца из России.



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