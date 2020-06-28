 

Все пики позади: Собянин оценил ситуацию после очередного снятия ограничений в Москве

28.06.2020, 9:35, Новости дня

Все пики коронавирусной инфекции в Москве позади, и ничего ужасного после очередного снятия ограничений в столице не произошло. О том, как городские власти оценивают текущую ситуацию, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" мэр столицы Сергей Собянин.

С 23 июня Москва вступила в третий этап снятия ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Возобновили работу внутренние залы ресторанов, фитнес-центры, детские сады, стала доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха.

По словам Собянина, многие "потирали ручки", говорили, что ограничения отменяются преждевременно, и что "будет что-то ужасное".

"Ничего ужасного не произошло, — отметил мэр. — Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх".

За последнюю неделю в Москве уменьшается количество вновь выявленных зараженных, снижается количество госпитализированных, тяжелых больных, в частности, находящихся на ИВЛ. Ситуация, по словам столичного градоначальника, улучшается неделя за неделей.

"Сейчас многие психологически сопротивляются открытости, — отмечает Собянин. — Это кажется настолько непривычным и даже рисковым, что отчасти верно, конечно. Но надо привыкать и к нормальной жизни. При этом, конечно, надо сохранять меры предосторожности, которые предписаны санитарными врачами".



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