В Украине второй день подряд фиксируется снижения числа новых случаев COVID-19

28.06.2020, 9:35, Новости дня

За последние сутки в Украине выявили еще 917 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны страны.

За указанный период умерли 19 человек, выздоровели 233.

Снижение числа вновь выявленных случаев фиксируется в Украине второй день подряд. 26 июня в Украине подтвердили 1109 случаев инфицирования коронавирусом, 27 июня – 948.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране достигло 42 982. Умерли 1129 человек, выздоровели 18 934.

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

Винницкая область – 1833;

Волынская область – 2228;

Днепропетровская область – 1087;

Донецкая область – 479;

Житомирская область – 1396;

Закарпатская область – 2726;

Запорожская область – 568;

Ивано-Франковская область – 2300;

Кировоградская область – 646;

Киев – 4935;

Киевская область – 2506;

Львовская область – 5177;

Луганская область – 80;

Николаевская область – 436;

Одесская область – 1601;

Полтавская область – 310;

Ровенская область – 3568;

Сумская область – 295;

Тернопольская область – 1893;

Харьковская область – 2082;

Херсонская область – 191;

Хмельницкая область – 791;

Черновицкая область – 4686;

Черкасская область – 642;

Черниговская область – 526.

В Днепропетровской и Херсонской областях за сутки не выявлено ни одного случая коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.