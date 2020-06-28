 

В Украине второй день подряд фиксируется снижения числа новых случаев COVID-19

28.06.2020, 9:35, Новости дня

За последние сутки в Украине выявили еще 917 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны страны.

За указанный период умерли 19 человек, выздоровели 233.

Снижение числа вновь выявленных случаев фиксируется в Украине второй день подряд. 26 июня в Украине подтвердили 1109 случаев инфицирования коронавирусом, 27 июня – 948.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране достигло 42 982. Умерли 1129 человек, выздоровели 18 934.

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая: 

Винницкая область – 1833;
Волынская область – 2228;
Днепропетровская область – 1087;
Донецкая область – 479;
Житомирская область – 1396;
Закарпатская область – 2726;
Запорожская область – 568;
Ивано-Франковская область – 2300;
Кировоградская область – 646;
Киев – 4935;
Киевская область – 2506;
Львовская область – 5177;
Луганская область – 80;
Николаевская область – 436;
Одесская область – 1601;
Полтавская область – 310;
Ровенская область – 3568;
Сумская область – 295;
Тернопольская область – 1893;
Харьковская область – 2082;
Херсонская область – 191;
Хмельницкая область – 791;
Черновицкая область – 4686;
Черкасская область – 642;
Черниговская область – 526.

В Днепропетровской и Херсонской областях за сутки не выявлено ни одного случая коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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