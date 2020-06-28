В перестрелке на границе Северной Осетии и Ингушетии погиб человек

28.06.2020, 9:30, Новости дня

В результате вооруженного конфликта на границе Ингушетии и Северной Осетии погиб один человек, еще несколько человек пострадали, сообщили в пресс-службе МВД Ингушетии.

В пятницу напротив ресторана у объездной дороги «Назрань – Моздок» в селе Майское Северной Осетии на трассе остановились автомобили Nissan Teana и ВАЗ-2109, из которых вышли пятеро мужчин. Между ними началась ссора, которая переросла в перестрелку с применением огнестрельного и травматического оружия, передает «Интерфакс».

Все пятеро ранены, один из них погиб, четверо госпитализированы.

К делу подключилось в том числе МВД Ингушетии, так как все пострадавшие – ингуши, часть из них – жители этой республики. Ссора, как предполагается, произошла между представителями одного тейпа из-за крупной суммы денег.