 

В перестрелке на границе Северной Осетии и Ингушетии погиб человек

28.06.2020, 9:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ результате вооруженного конфликта на границе Ингушетии и Северной Осетии погиб один человек, еще несколько человек пострадали, сообщили в пресс-службе МВД Ингушетии.

В пятницу напротив ресторана у объездной дороги «Назрань – Моздок» в селе Майское Северной Осетии на трассе остановились автомобили Nissan Teana и ВАЗ-2109, из которых вышли пятеро мужчин. Между ними началась ссора, которая переросла в перестрелку с применением огнестрельного и травматического оружия, передает «Интерфакс».

Все пятеро ранены, один из них погиб, четверо госпитализированы.

К делу подключилось в том числе МВД Ингушетии, так как все пострадавшие – ингуши, часть из них – жители этой республики. Ссора, как предполагается, произошла между представителями одного тейпа из-за крупной суммы денег.



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