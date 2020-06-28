СМИ: На границе РФ и европейских стран обнаружено радиоактивное пятно

28.06.2020, 9:30, Новости дня

В некоторых частях Швеции, Финляндии, Норвегии, стран Прибалтики и РФ зафиксирован повышенный уровень радиации, утверждает агентство Agence France-Presse со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO).

По данным организации, радиоактивное пятно охватывает южную треть Швеции, южную половину Финляндии, Эстонию, Латвию, северо-запад РФ – в том числе якобы и Санкт-Петербург. Уровень радиации назвали не опасным для человека, информирует Deutsche Welle.

Исполнительный секретарь CTBTO Лассино Зебро заявил, что выбросы радиации с высокой долей вероятности имеют гражданское происхождение.