Доктор Мясников разрешил употреблять в жару «запрещенные напитки»

28.06.2020, 9:30, Разное

Российский врач и телеведущий Александр Мясников разрешил пить в жару не только «правильные напитки». Ранее специалисты не рекомендовали употреблять т.н. «запрещенные напитки», в перечень которых были включены чай, кофе и сладкие воды, поскольку они негативно сказываются на состоянии здоровья организма в жару.

По словам Александра Мясникова, в данном случае надо придерживаться потребностей организма, который сам определяет, какое количество жидкости ему необходимо. Кроме того, если человеку хочется выпить кофе или сладкой воды, то не следует употреблять что-то другое в ущерб желаниям.

Специалист отметил, что часто врачи говорят о важности потребления двух литров воды в день. Однако это обусловлено особенностями организма, нуждающегося в жидкости, а не арифметикой. Александр Мясников отмечает, что пить любую воду необходимо столько, сколько хочется. При этом он не советует терпеть жажду или, наоборот, употреблять чрезмерное количество воды, если потребности в ней нет.