Диетолог назвала провоцирующие старение продукты

28.06.2020, 9:08, Новости дня

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала о продуктах, которые нужно исключить из рациона для того, чтобы не допустить преждевременного старения.

Вредными она назвала сильно переработанные продукты с содержанием как минимум пяти добавок: красителей, ароматизаторов, консервантов, загустителей и т.д. Это сосиски, колбасы, магазинные котлеты, другие полуфабрикаты, молочные десерты, выпечка, газировка, передает РИА «Новости».

При несбалансированном питании, как полагают ученые, сокращаются концевые участки хромосом – ответственные за старение теломеры. Еще одна теория говорит о том, что старение происходит из-за увеличения количества свободных радикалов в клетках, которые образуются в том числе при термической обработке употребляемых продуктов.

«Действие переработанных продуктов могут нейтрализовать сложные углеводы. Они способны связывать излишки глюкозы и тем самым нормализовать уровень сахара в крови», – сказала Прунцева.

Она порекомендовала включить в рацион хлеб, крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, есть в сутки около 400 грамм фруктов и овощей. Также важно, по ее словам, следить за количеством и качеством белка, а котлета из бургера, сырокопченая колбаса или сосиски содержат не столько белок, сколько жиры и различные усилители вкуса. Эти продукты нехватку белка не восполнят – в отличие от рыбы, птицы, нежирного мяса, творога или яиц, добавила врач.

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