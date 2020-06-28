На обогатительной фабрике в Норильске произошла утечка отходов

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28.06.2020, 8:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» в Норильске остановлена утечка отходов, сообщил источник.

«Утечка произошла во время попытки перекачки жидкости из хвостохранилища в тундру. Процесс происходил без должных согласований, с угрозой попадания отходов в окрестные водоемы», – передает его слова «Интерфакс».

Утверждается, что утечка остановлена.

Хвостохранилище – это комплекс сооружений, предназначенных для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых.

В июне президент Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Он потребовал восстановить почву и водное пространство.

Возбуждено уголовное дело на сотрудников «Норникеля».

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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