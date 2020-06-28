Врач рассказал о восстановлении после выздоровления от тяжелой формы коронавируса

28.06.2020, 8:53, Разное

Российский медик Леонид Дьяков дал рекомендации по поводу восстановления после выздоровления от коронавируса, протекавшего в тяжелой форме. Специалист отметил, что пациентам во время реабилитационного периода необходимо уделить внимание не только своему физическому здоровью, но и психологическому состоянию.

Являющийся специалистом в области реабилитации Дмитрий Дьяков считает, что перенесшие тяжелую форму коронавируса без особых последствий для организма могут иметь проблемы психологического характера, поскольку они пережили тяжелый этап жизни. Таким пациентам необходимо чаще бывать на свежем воздухе за городом, также врач советует родственникам оказывать им поддержку.

Проблемы физического характера могут проявиться уже после выздоровления от коронавируса. Так, COVID-19 часто поражает сердечно-сосудистую систему, поэтому при появлении слабости, повышении температуры и одышки, а также отечности лица Дмитрий Дьяков рекомендует сразу обратиться к медикам за помощью. Также врач отметил важность процедуры компьютерной томографии, ее он советует делать 2-3 раза в год после выписки. Диета во время реабилитационного периода должна содержать пищу с высоким процентом белка и жиров.