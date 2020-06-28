 

У режиссера фильма Собчак диагностировали перелом после нападения в монастыре

28.06.2020, 8:41, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВрачи травмпункта в Екатеринбурге диагностировали перелом кисти у режиссера Сергея Ерженкова, который работал над фильмом с Ксенией Собчак, после конфликта в Среднеуральском женском монастыре.

«Перелом шиловидного отростка левой лучевой кости», – передает слова Ерженкова ТАСС.

Накануне сообщалось, что съемочная группа Ксении Собчак написала заявление о нападении на них в уральском монастыре.

В субботу она заявила, что на нее и ее съемочную группу напали во время работы в Среднеуральском женском монастыре. Как утверждается, избиты два работника группы, ее саму толкнули и она упала. До этого она сообщала о переломе носа в результате падения.

Священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время короанвируса, лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Председатель президиума БиГ объяснил произошедшее с российскими военными

12.05 / В Саратовской области уволили чиновницу за презрительный комментарий в отношении рожениц

12.04 / Далеко ли до плато: прогнозы по эпидемии COVID-19 в России

23.06 / Госпитализирован арестованный за пьяное ДТП внук экс-губернатора

13.06 / Названы продукты, которые вызывают воспаление печени

10.04 / Одобрены меры для экономической стабильности ЕАЭС

17.06 / МС-21 протестировали в полете с одним выключенным двигателем

14.05 / В РАН не исключили проведения вакцинации в РФ по «военному» пути

14.05 / Трамп внес в Сенат США кандидатуру нового посла на Украине

08.05 / Генсек ООН призвал бороться с «вирусом ненависти»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска