У режиссера фильма Собчак диагностировали перелом после нападения в монастыре

28.06.2020, 8:41, Новости дня

Врачи травмпункта в Екатеринбурге диагностировали перелом кисти у режиссера Сергея Ерженкова, который работал над фильмом с Ксенией Собчак, после конфликта в Среднеуральском женском монастыре.

«Перелом шиловидного отростка левой лучевой кости», – передает слова Ерженкова ТАСС.

Накануне сообщалось, что съемочная группа Ксении Собчак написала заявление о нападении на них в уральском монастыре.

В субботу она заявила, что на нее и ее съемочную группу напали во время работы в Среднеуральском женском монастыре. Как утверждается, избиты два работника группы, ее саму толкнули и она упала. До этого она сообщала о переломе носа в результате падения.

Священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время короанвируса, лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве.