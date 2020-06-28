Собянин: Опасность новой вспышки коронавируса из-за снятия ограничений миновала

28.06.2020, 8:41, Новости дня

В Москве не наблюдается ситуация, когда из-за снятия ограничений возможно увеличение количества людей с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Многие даже потирали ручки, говорили: «Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет». Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх», – передает его слова ТАСС.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что в ближайшие две недели в РФ неизбежно увеличение числа больных коронавирусом. При этом вирусолог подчеркнул, что это не вторая волна, а продолжение первой.

До этого увеличение пациентов с COVID-19 замечено в Европе.