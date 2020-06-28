На острове Кижи работает уникальный избирательный участок

28.06.2020, 8:30, Новости дня

Уникальный избирательный участок работает на острове Кижи в Карелии. На территории музея-заповедника никто не прописан, но там ежедневно находятся десятки сотрудников, некоторые — круглосуточно. Сколько же человек решили проголосовать на острове?

Остров Кижи — возможно, самое уникальное место для участия в голосовании. Фоном для исполнения гражданского долга здесь служит ансамбль Кижского погоста — объект культурного наследия ЮНЕСКО. Недавно здесь завершилась масштабная реставрация центрального сооружения ансамбля — церкви Преображения Господня. В этом богатом историко-культурном и природном комплексе работает избирательный участок № 319. За исключением места расположения он мало чем отличается от тысяч других.

"Впервые избирательный участок на острове Кижи был открыт в 2018 году на выборах президента РФ. Долго здесь проводились досрочные выборы. На острове нет постоянных жителей, но ежедневно свой профессиональный долг здесь выполняют сотрудники музея, сотрудники МЧС и сотрудники Росгвардии", — рассказывает председатель участковой комиссии №319 Владимир Придня.

Проголосовать на острове решили около 100 человек, большинство — сотрудники музея. Среди них — его директор Елена Богданова. Она уверена: культура требует особого внимания, а новые поправки в Конституцию будут этому способствовать, создавать уникальный культурный образ России.

"Мы, как люди, стоящие на страже сохранения культурного наследия, в первую очередь деревянного зодчества, нашего историко-архитектурного наследия, очень заинтересованы в том, чтобы это была действенная поддержка", — отмечает директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова.

Принять участие в голосовании по поправкам в основной закон страны на острове могли и туристы. Для этого требовалось заранее выбрать именно избирательный участок №319 и проголосовать по месту нахождения.