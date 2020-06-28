Пожар в жилом доме в Кировской области: площадь возгорания составляет 420 квадратов

28.06.2020, 8:30, Новости дня

В поселке Каринторф в Кировской области горит жилой дом. По информации пресс-службы МЧС России, возгорание локализовано на площади 420 квадратных метров.

Как уточняется, сообщение пожаре по адресу улица Кооперативная, дом 3 поступило в 6:43 по московскому времени. В 7:31 пожар удалось локализовать. Был эвакуирован один человек, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. В борьбе с огнем участвуют 35 человек личного состава, задействовано 11 единиц специальной техники.