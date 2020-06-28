Министр обороны Сербии инфицирован COVID-19

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28.06.2020, 8:30, Новости дня

Министр обороны Сербии Александр Вулин инфицирован коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба министерства.

“Министр обороны чувствует себя хорошо, и, поскольку нет никаких симптомов инфекции COVID-19, он находится в самоизоляции”, – говорится в сообщении.

Вулин инфицирован после госпитализации одного из государственных секретарей в министерстве обороны, сообщили в пресс-службе.

Он продолжает выполнять обязанности министра обороны, придерживаясь правил самоизоляции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,8 млн, из них более 4,9 млн вылечились, более 494 тыс. умерли.

В Сербии с начала вспышки зафиксировали 13 565 случаев инфицирования, 12 232 человека выздоровели, 265 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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