Министр обороны Сербии инфицирован COVID-19

28.06.2020, 8:30, Новости дня

Министр обороны Сербии Александр Вулин инфицирован коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба министерства.

“Министр обороны чувствует себя хорошо, и, поскольку нет никаких симптомов инфекции COVID-19, он находится в самоизоляции”, – говорится в сообщении.

Вулин инфицирован после госпитализации одного из государственных секретарей в министерстве обороны, сообщили в пресс-службе.

Он продолжает выполнять обязанности министра обороны, придерживаясь правил самоизоляции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9,8 млн, из них более 4,9 млн вылечились, более 494 тыс. умерли.

В Сербии с начала вспышки зафиксировали 13 565 случаев инфицирования, 12 232 человека выздоровели, 265 умерли.