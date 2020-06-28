На Донбассе погиб украинский военный, еще трое получили ранения

28.06.2020, 8:30, Новости дня

В прошлые сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Одни украинский военнй погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных к размещению на линии соприкосновения артиллерийских систем калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики вели обстрелы вблизи Верхнеторецкого, Широкино, Водяного, Авдеевки, Гранитного и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – неподалеку Светлодарска, Крымского, Орехово, Новотошковского.

“Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов”, – отметили в штабе.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Мироновский. Без потерь с украинской стороны.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.