Спецоперация «Ы»
28.06.2020, 8:11, Разное
Вот так проходит в России общенародное голосование по поправкам в Конституцию.
А что? Весело и задорно.
Очевидно, что белорусских результатов (референдум 2004 года), когда за обнуление сроков Лукашенко проголосовали 88% избирателей при 90-процентной явке, Путину не получить. Тем более, не будет поддержки, как у Рахмона: на референдуме 2016 года 96% граждан Таджикистана (явка – 92%) поддержали бессрочное правление «Основателя мира и национального единства – Лидера нации».
«Основателю русского мира», по прогнозу ВЦИОМ, придется довольствоваться максимум 71-процентной поддержкой.
Зато никакого официоза: идешь с авоськой мимо багажника или палатки для голосования, а тебе: «налетай, торопись, вместе с нами «öбнулись»!
СерпомПо
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