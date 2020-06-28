Спецоперация «Ы»

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28.06.2020, 8:11, Разное

Вот так проходит в России общенародное голосование по поправкам в Конституцию.

А что? Весело и задорно.

Очевидно, что белорусских результатов (референдум 2004 года), когда за обнуление сроков Лукашенко проголосовали 88% избирателей при 90-процентной явке, Путину не получить. Тем более, не будет поддержки, как у Рахмона: на референдуме 2016 года 96% граждан Таджикистана (явка – 92%) поддержали бессрочное правление «Основателя мира и национального единства – Лидера нации».

«Основателю русского мира», по прогнозу ВЦИОМ, придется довольствоваться максимум 71-процентной поддержкой.

Зато никакого официоза: идешь с авоськой мимо багажника или палатки для голосования, а тебе: «налетай, торопись, вместе с нами «öбнулись»!

СерпомПо



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