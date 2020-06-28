Вирусологи рассказали о необычном строении коронавируса
28.06.2020, 8:08, Новости дня
Новый коронавирус быстрее распространяется в организме благодаря необычным отросткам, которые напоминают щупальца, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета, пишут Financial Times и Cell.
У вируса есть нити, проникающие сквозь оболочки других клеток. Специалисты считают, что это ускоряет темпы заражения организма, сообщил вирусолог Неван Кроган, информирует «Российская газета».
У большинства известных науке вирусов таких нитевидных отростков нет.
Но эта модель поведения коронавируса одновременно и помогла найти препараты, которые могут обеспечить наиболее эффективное лечение коронавируса.
Ранее ученые уже обращали внимание на необычные «шипы» коронавируса: так, британские и норвежские ученые заявляли, что якобы заметили «вставленные участки, расположенные на поверхности шипа SARS-CoV-2», что позволило вирусу прикрепляться к клеткам человека.
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