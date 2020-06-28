Дети легче переносят коронавирус из-за особенностей иммунной системы

28.06.2020, 7:53, Разное

Американские исследователи выяснили, почему дети проще переносят коронавирус по сравнению с взрослыми пациентами. Результаты своего исследования специалисты опубликовали на портале EClinicalMedicinie, принадлежащем медицинскому журналу Lancet.

Исследование проводили сотрудники Медицинской школы Техасского университета в Сан-Антонио. В рамках научной работы они изучили клиническую картину у детей, заразившихся коронавирусом. Оказалось, что 19% пациентов переносили болезнь бессимптомно из-за особенностей иммунной системы.

У 21% детей, перенесших коронавирус, ткани легких были повреждены. Еще 3,3% пациентов находились в отделении интенсивной терапии. Всего исследователи изучили 7780 медицинских дел детей, у которых диагностировали COVID-19, из них семеро скончались.